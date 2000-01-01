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Террористическая атака на Елисейских Полях 21.04 06:54   MIGnews.com

Террористическая атака на Елисейских Полях

Исламитский террорист, известный властям, атаковал поздно вечером на Елисейских Полях в Париже группу французских полицейских.

Один офицер полиции убит, двое ранены.

Террорист убит в перестрелке.

По данным французского МВД, террорист около 9 часов вечера вышел из своего автомобиля и открыл огонь по полицейской машине из автоматического оружия. Он птылася бежать с места преступления, и был убит в перестрелке.

Террорист находился под наблюдением в так называемом “списке С” известных своими радикальными воззрениями и террористическими склонностями лиц.

В 2001 году после того, как его машина была остановлена, он открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

ISIS немедленно взял на себя ответственность за атаку. В заявлении Исламского Государства он назван “бельгийцем”.

Прокуро Парижа Франсу Молинс должен провести в пятницу пресс-конференцию. на которой будет раскрыта личность террориста и сообщены подробности расследования.

В воскресенье, 23 апреля во Франции пройдут президентские выборы. Террористическая атака, несомненно, окажет влияние на их исход.
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