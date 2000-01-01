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Боевик ISIS причастный к теракту в Стамбуле был уничтожен | Фото: Thinkstock22.04 07:12   MIGnews.com

Боевик ISIS причастный к теракту в Стамбуле был уничтожен

Власти США рассекретили наземную военную операцию, в рамках которой был уничтожен приближенный к лидеру террористической группировки “Исламское государство” Абу Бакру аль-Багдади.

Также предполагается, что боевик, который, вероятно, был связан с терактом в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Абдурахмон Узбеки, который, предположительно, является выходцем из Узбекистана, был ликвидирован армией США вблизи сирийского города Меядин 6 апреля.

“Это была наземная операция. Думаю, это все, что мы хотим сказать об этом”, —цитирует агентство слова полковника ВС США Джона Томаса.
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