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YouTube 21.04 21:08   MIGnews.com

Названо имя “парижского террориста”

Террориста, который открыл накануне огонь по полицейским в центре Парижа, звали Карим Шерфи. Об этом сообщили прокурор Парижа Франсуа Моленс.

По словам прокурора, следователи пока не обнаружили никаких связей Шерфи с радикальными исламистскими организациями.

При этом, согласно данным полиции, у Шерфи было четыре судимости, передает Би Би Си.

Однако прокурор подтвердил, что рядом с телом нападавшего была найдена записка с упоминанием джихадистской организации "Исламское государство", извстной как ISIS.
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