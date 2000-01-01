21.04 21:08 MIGnews.com

Названо имя “парижского террориста”

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террориста, который открыл накануне огонь по полицейским в центре Парижа, звали Карим Шерфи. Об этом сообщили прокурор Парижа Франсуа Моленс.По словам прокурора, следователи пока не обнаружили никаких связей Шерфи с радикальными исламистскими организациями.При этом, согласно данным полиции, у Шерфи было четыре судимости, передает Би Би Си.Однако прокурор подтвердил, что рядом с телом нападавшего была найдена записка с упоминанием джихадистской организации "Исламское государство", извстной как ISIS.