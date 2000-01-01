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flickr 21.04 21:08   MIGnews.com

CNN: Бомбардировщики РФ 4-е сутки летают у берегов Аляски

Самолеты ВКС России четвертый день подряд замечают пролетающими около Аляски. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Как сообщается, в последний раз российские бомбардировщики входили в опознавательную зону ПВО США на расстоянии 700 морских миль от Анкориджа.

По данным СМИ, днем ранее на перехват российских самолетов были подняты ВВС США: два истребителя F-22 и самолёт раннего радиолокационного обнаружения E-3.

Ранее в МО РФ подтвердили, что во вторник два бомбардировщика Ту-95МС действительно совершали воздушное патрулирование в районе Аляски. В ведомстве отметили, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.
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