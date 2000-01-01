21.04 20:32 MIGnews.com

Голаны: ЦАХАЛ атаковал источники огня

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В ответ на выпущенные снаряды из Сирии, которые упали на территорию Голанских высот, по-видимому, случайно, ЦАХАЛ атаковал источники огня, упавших на подконтрольных Израилю территориях.В заявлении армии говорится:“ЦАХАЛ нем потерпит никаких попыток навредить суверенитету Государству Израиль и безопасности его граждан. Сирийский режим несет ответственность за то, что происходит на его территориях”.Часами ранее, на территорию Голанских высот упали 3 снаряда, выпущенных из Сирии. В результате инцидента никто не пострадал.