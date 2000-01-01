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flickr 21.04 19:54   MIGnews.com

Истребитель с авианосца ВМС США упал в море

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E потерпел крушение во время захода на посадку на авианосец ВМС США "Карл Винсон", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Седьмого флота США.

Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и его подобрали из воды. Пилот не пострадал.

Инцидент произошел в море Сулавеси южнее Филиппин во время штатного полета F/A-18E.

Военные расследуют причины инцидента. В то же время, как отмечает Fox News, из заявления неясно, в каком состоянии сейчас находится F/A-18E.

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров – демонстрация силы США у берегов КНДР. Ожидается, что группа прибудет в регион назначения на следующей неделе.



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