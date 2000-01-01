21.04 18:55 MIGnews.com
ЮАР: в жутком ДТП погибли 20 детей
По меньшей мере, 20 учеников стали жертвами ужасного дорожного происшествия в Южной Африке. В пятницу, 21 апреля, микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком.
По сообщениям местных экстренных служб, инцидент произошел к северу от столицы ЮАР Претории.
Отмечается, что после столкновения микроавтобус опрокинулся на бок и загорелся. В салоне транспорта находились воспитанники начальной и средней школы.
Как сообщает Би Би Си, жуткая авария произошла на трассе между городами Бронкхорстспрёйт и Верена, в 60 километрах от Претории.
На месте происшествия медики обнаружили тела 13 детей внутри сгоревшей машины. Еще семь тел были обнаружены на дороге.
Причины ДТП пока не сообщаются.
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