21.04 18:55 MIGnews.com

ЮАР: в жутком ДТП погибли 20 детей

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По меньшей мере, 20 учеников стали жертвами ужасного дорожного происшествия в Южной Африке. В пятницу, 21 апреля, микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком.По сообщениям местных экстренных служб, инцидент произошел к северу от столицы ЮАР Претории.Отмечается, что после столкновения микроавтобус опрокинулся на бок и загорелся. В салоне транспорта находились воспитанники начальной и средней школы.Как сообщает Би Би Си, жуткая авария произошла на трассе между городами Бронкхорстспрёйт и Верена, в 60 километрах от Претории.На месте происшествия медики обнаружили тела 13 детей внутри сгоревшей машины. Еще семь тел были обнаружены на дороге.Причины ДТП пока не сообщаются.