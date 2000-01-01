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22.04 05:39   MIGnews.com

Киев провел антитеррористические учения на границе с Крымом

Пограничные службы и Службы безопасности Украины провели в пятницу антитеррористические учения на границе с Крымом.

Учебные мероприятия проводились на территории Херсонской области. Об этом сообщает "Политика Сегодня" со ссылкой на представителя пограничного ведомства.
Сообщается, что в учениях приняли участие свыше ста военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных служб.

В рамках тактических действий были отработаны приемы по ликвидации условных боевиков после освобождения заложников, а также изъято предполагаемое взрывное устройство и оружие, которое перевозил условный правонарушитель через границу.
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