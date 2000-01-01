Киев провел антитеррористические учения на границе с Крымом
Пограничные службы и Службы безопасности Украины провели в пятницу антитеррористические учения на границе с Крымом.
Учебные мероприятия проводились на территории Херсонской области. Об этом сообщает "Политика Сегодня" со ссылкой на представителя пограничного ведомства.
Сообщается, что в учениях приняли участие свыше ста военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных служб.
В рамках тактических действий были отработаны приемы по ликвидации условных боевиков после освобождения заложников, а также изъято предполагаемое взрывное устройство и оружие, которое перевозил условный правонарушитель через границу.