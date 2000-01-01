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21.04 17:13   MIGnews.com

Два турецких солдата убиты в столкновениях с курдами

Два турецких солдата погибли и еще двое получили ранения в ходе столкновений с курдскими боевиками на юго-востоке Турции.

Инцидент произошел в районе Улудере провинции Сирнак недалеко от иракской границы в пятницу, 21 апреля.
Об этом сообщили в Генштабе Турции.

Позже турецкие военные сообщили, что шесть боевиков из Рабочей партии Курдистана (PKK) были “нейтрализованы” в ходе последующей операции в этом же регионе. По словам солдат, операция все еще продолжается.

За последнюю неделю в ходе жестоких столкновений между турецкими солдатами и боевиками PKK было убито более 45 боевиков, как сообщает агентство Anadolu.
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