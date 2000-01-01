21.04 17:13 MIGnews.com

Два турецких солдата убиты в столкновениях с курдами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два турецких солдата погибли и еще двое получили ранения в ходе столкновений с курдскими боевиками на юго-востоке Турции.Инцидент произошел в районе Улудере провинции Сирнак недалеко от иракской границы в пятницу, 21 апреля.Об этом сообщили в Генштабе Турции.Позже турецкие военные сообщили, что шесть боевиков из Рабочей партии Курдистана (PKK) были “нейтрализованы” в ходе последующей операции в этом же регионе. По словам солдат, операция все еще продолжается.За последнюю неделю в ходе жестоких столкновений между турецкими солдатами и боевиками PKK было убито более 45 боевиков, как сообщает агентство Anadolu.