Два турецких солдата убиты в столкновениях с курдами
Два турецких солдата погибли и еще двое получили ранения в ходе столкновений с курдскими боевиками на юго-востоке Турции.
Инцидент произошел в районе Улудере провинции Сирнак недалеко от иракской границы в пятницу, 21 апреля.
Об этом сообщили в Генштабе Турции.
Позже турецкие военные сообщили, что шесть боевиков из Рабочей партии Курдистана (PKK) были “нейтрализованы” в ходе последующей операции в этом же регионе. По словам солдат, операция все еще продолжается.
За последнюю неделю в ходе жестоких столкновений между турецкими солдатами и боевиками PKK было убито более 45 боевиков, как сообщает агентство Anadolu.