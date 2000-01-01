21.04 14:20 MIGnews.com

Марин Ле Пен призвала восстановить пограничные проверки

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в пятницу, 21 апреля, заявила, что Франция должна немедленно восстановить пограничные проверки и выдворить иностранцев, которые находятся в контрольных списках разведывательных служб.Комментирую теракт, в результате которого был убит полицейский и ранены еще 2 человека, Ле Пен призвала социалистическое правительство незамедлительно осуществить эти меры, которые включены в манифест ее кампании.Напомним, что в самом сердце города, на Елисейских полях, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной машины, после чего началась перестрелка. Один страж порядка скончался. Еще двое пострадали. Также легкие ранения получила случайная прохожая-иностранка. Самого нападавшего ликвидировали, но его сообщник до сих пор в розыске.Также французская полиция взяла под стражу трех членов семьи террориста, убитого в перестрелке с полицией на Елисейских полях в Париже в четверг, 20 апреля, как сообщил источник в пятницу, 21 апреля.