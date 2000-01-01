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YouTube 21.04 12:35   MIGnews.com

В СМИ появилось фото одного из организаторов атаки на Париж

В прессе появились фотографии одного из организаторов атаки в Париже: им оказался Карим Шорфи, уроженец Франции. Он был известен властям. В частности, у него была судимость: за нападение на полицейского его приговорили к 20 годам тюрьмы, но затем освободили досрочно.

Накануне он вместе с помощниками организовал атаку на полицейский патруль — прямо на Елисейских полях. Убил одного стража порядка, ранил еще нескольких человек, и сам был уничтожен. Его сообщники скрылись.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ. Полиция идет по следу нападавших. Предполагают, что они были тесно связаны с ячейкой террористов в Бельгии.
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