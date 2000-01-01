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Арестованы члены семьи `парижского террориста` | Фото: Thinkstock21.04 12:48   MIGnews.com

Арестованы члены семьи "парижского террориста"

Французская полиция взяла под стражу трех членов семьи террориста, убитого в перестрелке с полицией на Елисейских полях в Париже в четверг, 20 апреля, как сообщил источник в пятницу, 21 апреля.

Напомним, что в самом сердце города, на Елисейских полях, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной машины, после чего началась перестрелка. Один страж порядка скончался. Еще двое пострадали. Также легкие ранения получила случайная прохожая-иностранка. Самого нападавшего ликвидировали, но его сообщник до сих пор в розыске.

Франция полностью мобилизовала свои силы безопасности, в том числе элитные подразделения, для обеспечения защиты граждан во время предстоящих президентских выборов после теракта в четверг вечером в центре Парижа, как заявил премьер-министр Бернард Казенев в пятницу, 21 апреля.

Выступая после экстренного заседания высших должностных лиц безопасности, Казенев сказал, что все элитные подразделения на пике готовности к выборам, чтобы поддержать 50 000 полицейских, которые будут задействованы для обеспечения порядка на выборах.

Первый раунд выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля, а второй финальный тур - 7 мая.
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