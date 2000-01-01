21.04 12:24 MIGnews.com

Подозреваемый в теракте в Париже сам пришел в полицию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Гражданин, возможно, причастный к стрельбе на Елисейских полях в Париже, самостоятельно пришел в полицейский участок в бельгийском Антверпене. Об этом пишет Франс Пресс.Его разыскивали стражи порядка, мужчину подозревают в причастности к террористическому акту на Елисейских полях, который случился 20 апреля.Напомним, в центре Парижа накануне вечером двое граждан с оружием напали на представителей правоохранительных органов. Жертвами перестрелки стали два человека: полицейский и предполагаемый террорист. Еще двое травмированы. Второму террористу удалось сбежать с места преступления.Позднее террористическая группа ИГ взяла на себя ответственность за организацию этого нападения.