21.04 11:27 MIGnews.com

Атака на Елисейских Полях: второй террорист сдался властям

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Человек, подозреваемый в оказании помощи террористу, расстрелявшему полицейскую машину на Елисейских Полях в Париже сдался властям.Подозреваемый, разыскивавшийся бельгийцами, добровольно явился на полицейскую станцию в Антверпене.Представитель МВД Франции заявил, что “пока слишком рано однозначно утверждать, что задержанный имел отношение к атаке”.Другой французский источник описал сдавшегося в Антверпене 35-летнего мужчину как “чрезвычайно опасного индивида”, разыскивавшегося бельгийской полицией по другим делам. В ходе обыска в его доме полиция обнаружила оружие, балаклавы и билеты на поезд в Париж.Между тем, в самой Франции задержаны трое знакомых террориста.