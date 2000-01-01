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21.04 11:27   MIGnews.com

Атака на Елисейских Полях: второй террорист сдался властям

Человек, подозреваемый в оказании помощи террористу, расстрелявшему полицейскую машину на Елисейских Полях в Париже сдался властям.

Подозреваемый, разыскивавшийся бельгийцами, добровольно явился на полицейскую станцию в Антверпене.

Представитель МВД Франции заявил, что “пока слишком рано однозначно утверждать, что задержанный имел отношение к атаке”.

Другой французский источник описал сдавшегося в Антверпене 35-летнего мужчину как “чрезвычайно опасного индивида”, разыскивавшегося бельгийской полицией по другим делам. В ходе обыска в его доме полиция обнаружила оружие, балаклавы и билеты на поезд в Париж.

Между тем, в самой Франции задержаны трое знакомых террориста.
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