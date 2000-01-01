21.04 15:20 MIGnews.com

Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в метро

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В больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро, который произошел 3 апреля. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.Таким образом, число жертв теракта достигло 15 человек (террорист-смертник в число погибших не включается).3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Было установлено, что его совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, в 2011 году получивший российское гражданство. В результате взрыва погибли 14 человек, за медицинской помощью обратились 89 пострадавших.Подозреваемый в организации теракта уроженец Киргизии Аброр Азимов был арестован 18 апреля до 3 июня. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.