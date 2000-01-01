Bloomberg: Amazon стала второй компанией по капитализации
Крупнейший онлайн-ретейлер Джеффа Безоса Amazon.com потеснил материнскую компанию Google Alphabet, поднявшись на второе место по капитализации. Первое место принадлежит по-прежнему корпорации Apple. Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что акции Amazon на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) во время закрытия торгов выросли 2,7%, благодаря чему капитализация компании составила почти 770 млрд долларов.
В информационном агентстве уверены, что такой небывалый успех компании связан с отношением инвесторов к самой Amazon, а также количеством постоянных клиентов, услугами которой каждый год пользуются 196 млн человек. При этом в Bloomberg отмечают, что фондовый рынок может еще больше настроиться в пользу Amazon из-за ее лидерства в области облачных вычислений, обгоняя в Microsoft и Google.
Ранее сообщалось, что основатель Amazon.com, Джефф Безос, пообещал сделать передвижение в космосе доступным для всего человечества.