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Фото из Twitter: Nino Fezza ‏ 21.03 08:21   MIGnews.com

МО РФ: Эвакуация мирных жителей Восточной Гуты продолжается

В Минобороны РФ отчитались, что накануне через гуманитарные коридоры в Восточной Гуте вывели 680 человек, передает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что поток выхода беженцев из заблокированных районов пригорода Дамаска пошел на спад, так как большинство мирных жителей покинули подконтрольные территории оппозиционных сил правительству Сирии.

При этом российские военные также отметили, что во вторник, 20 марта, боевики снова попытались сорвать эвакуацию сирийских граждан, обстреляв район коридора.

Ранее глава оборонного министерства Сергей Шойгу заявил, что сирийским вооруженным силам за последние пять дней удалось на 65% освободить Восточную Гуту от рук боевиков.

Также Шойгу сообщил, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на сирийской территории проводится "уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция", с помощью которой на данный момент удалось вывести из зоны боевых действий более 80 тысяч человек. Шойгу отметил, что российские военнослужащие заниматься не только обеспечением безопасности выхода мирных жителей, но и снабжают оставшихся людей в блокированном пригороде Дамаска всеми необходимыми средствами.
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