21.03 08:01 MIGnews.com
Солдат ЦАХАЛа случайно застрелил сослуживца
Старший сержант ЦАХАЛа из спецподразделения "Дувдеван" погиб в результате несчастного случая. Инцидент произошел на военной базе в Маале-Адумим во вторник вечером, 20 марта.
Речь идет о 20-летнем Шахаре Струге, который скончался от случайного выстрела, произведенного из пистолета его сослуживцем.
Об этом сообщает портал Ynet.
Солдаты сидели в комнате, и один из них играл с оружием. Он нажал на курок и прогремел выстрел.
Пуля попала в грудь Струге. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где позже скончался.
Семью солдата оповестили о случившемся. По факту инцидента начато расследование.
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