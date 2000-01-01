21.03 08:01 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа случайно застрелил сослуживца

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Старший сержант ЦАХАЛа из спецподразделения "Дувдеван" погиб в результате несчастного случая. Инцидент произошел на военной базе в Маале-Адумим во вторник вечером, 20 марта.Речь идет о 20-летнем Шахаре Струге, который скончался от случайного выстрела, произведенного из пистолета его сослуживцем.Об этом сообщает портал Ynet.Солдаты сидели в комнате, и один из них играл с оружием. Он нажал на курок и прогремел выстрел.Пуля попала в грудь Струге. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где позже скончался.Семью солдата оповестили о случившемся. По факту инцидента начато расследование.