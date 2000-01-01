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Мадрид: Сенегальские нелегалы закидали камнями полицейских | Фото: Felipe Gabaldón/Flickr21.03 21:51   MIGnews.com

Мадрид: Сенегальские нелегалы закидали камнями полицейских

В результате атаки, произошедшей на фоне массовых беспорядков в испанской столице, были ранены трое сотрудников муниципальной полиции.

Как пишет газета El Mundo, столкновения между нелегалами, выходцами из Сенегала, и правоохранительными органами произошли в ходе акции протеста, организованной Ассоциации сенегальских мигрантов. Они вышли на городские улицы, чтобы выразить свое недовольство смертью одного из своих земляков на протесте несколькими днями ранее.

Сообщается, что перед нападением на полицейских один из мигрантов угрожал стражам правопорядка. Когда те потребовали его предоставить документы, то группа других нелегалов начала бросать в них камнями и стульями.

Для решения конфликта на место пришлось вызвать подкрепление.
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