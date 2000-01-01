Израильтянин, линчевавший нелегала, избежал тюрьмы

Окружной суд Беэр-Шевы вынес окончательный приговор в отношении Давида Муйяля, который несколько лет назад был среди линчевавших 29-летнего просителя убежища из Эритреи Хафтома Зархума. По условиям сделки о признании вины мужчину приговорили к общественным работам, а не к тюремному заключению, как изначально требовало обвинение.
Среди всех выделился Муйяль – мужчина начал бить беспомощно лежавшего эритрейца металлической скамьей. После того, как "оружие" у него отобрали, Хафтома Зархума продолжили избивать.
Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице. И хотя основной причиной смерти вскрытие показало огнестрельное ранение, помимо Муйяля, по данному делу обвинения предъявлены еще троим израильтянам: Эвьятару Димри, солдату ЦАХАЛа Яакову Шимбе и сотруднику службы охраны тюрем Ронену Коэну. В настоящее время они ожидают свои приговоры.
Изначально гособвинение требовало судить их за "причинение вреда с серьезными намерениями", однако позже признало их доводы о том, что они считали Зархума террористом.
Как говорится в заявлении адвокатов Муйяля, прокуратура приняла во внимание его "искреннее сожаление и глубокую скорбь" по поводу случившегося.
"Мы надеемся, что конец этого процесса предоставит нашему подзащитному возможность двигаться дальше и пройти реабилитацию", - заявили они.
Родственники убитого эритрейца подали к государству иск на 3 млн. шекелей компенсации и требуют признать его жертвой террора, со всеми вытекающими льготами для его родных. В Битуах Леуми признать его жертвой теракта отказались, поскольку он въехал в страну незаконно.