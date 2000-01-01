ЦАХАЛ: 5,5 лет солдату за изнасилование "сестры по оружию"
Израильский военнослужащий, осужденный за изнасилование своей сослуживицы, был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, о чем 21 марта сообщили в ЦАХАЛе.
Кроме того, вдобавок к реальному заключению солдата приговорили к неуказанному условному сроку и разжаловали с капрала до рядового. Он также должен будет выплатить своей жертве 15 тысяч шекелей в качестве моральной компенсации.
Как уже сообщалось, изнасилование произошло в июне прошлого года, когда группа солдат смешанного боевого батальона "Барделас" проводила одну ночь в Тель-Авиве. После вечеринки, жертва пригласила тех, кому не было где спать, переночевать у себя. Среди них оказался и ее насильник, который изначально пытался ее поцеловать, но солдатка отвергла его приставания, заявив, что пригласила его только потому, что ему негде переночевать.
Оставив его ночевать в комнате своего отсутствующего брата, солдатка пошла спать в свою комнату. Через несколько минут солдат пришел к ней, завалился сверху и изнасиловал, приговаривая, что ей самой это нравится. После произошедшего жертва выгнала насильника из дома.
Несмотря на то, что изнасилование произошло на "гражданке", дело было передано в военный трибунал Яффо. В июле солдата признали виновным.
Личность обоих солдат, как и подразделение, в котором они служат, разглашать запрещено.