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ЕП вызвал Цукерберга на ковер 22.03 03:12   MIGnews.com

Цукерберга вызвали на ковер в Европарламент

Руководство Европарламента вызвало на ковер основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, чтобы тот прояснил ситуацию со злоупотреблением персональными данными. Об этом написал глава ЕП Антонио Таяни на своей странице в Twitter.

В посте Таяни говорится, что " Цукерберг приглашен в Европарламент, руководство и представители 500 млн европейцев ждут объяснений от основателя Facebook, что персональные данные не используются для манипулирования демократией.

ЕП вызвал Цукерберга на ковер

Отметим, речь идет о скандале с аналитической компанией Великобритании Cambridge Anatytica, которая якобы злоупотребляла данными, которые ее специалисты получили через соцсеть. CA передавала информацию политика и помогала им выиграть на выборах. Если точнее, тогда речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit.
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