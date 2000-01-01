Цукерберга вызвали на ковер в Европарламент

Руководство Европарламента вызвало на ковер основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, чтобы тот прояснил ситуацию со злоупотреблением персональными данными. Об этом написал глава ЕП Антонио Таяни на своей странице в Twitter.
В посте Таяни говорится, что " Цукерберг приглашен в Европарламент, руководство и представители 500 млн европейцев ждут объяснений от основателя Facebook, что персональные данные не используются для манипулирования демократией.
Отметим, речь идет о скандале с аналитической компанией Великобритании Cambridge Anatytica, которая якобы злоупотребляла данными, которые ее специалисты получили через соцсеть. CA передавала информацию политика и помогала им выиграть на выборах. Если точнее, тогда речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit.