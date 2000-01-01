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Ахед Тамими приговорили к 8 месяцам тюрьмы 21.03 17:21   MIGnews.com

Ахед Тамими приговорили к 8 месяцам тюрьмы

17-летняя палестинская арабка Ахед Тамими заключила сделку с военной прокуратурой Израиля, признав свою вину и тем самым сократив себе тюремный срок.

Как сообщает "Гаарец", согласно условиям договоренности с правосудием, давшая пощечину израильскому солдату палестинка согласилась признать все 4 пункта, по которым ее обвиняли, взамен на 8-месячное тюремное заключение.

Данное решение было принято на закрытом судебном заседании над Тамими.

Данные условия должны быть одобрены военным трибуналом.

Напомним, что на данный момент Тамими уже пятый месяц находится в административном заключении.
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