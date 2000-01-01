21.03 17:21 MIGnews.com

Ахед Тамими приговорили к 8 месяцам тюрьмы

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17-летняя палестинская арабка Ахед Тамими заключила сделку с военной прокуратурой Израиля, признав свою вину и тем самым сократив себе тюремный срок.Как сообщает "Гаарец", согласно условиям договоренности с правосудием, давшая пощечину израильскому солдату палестинка согласилась признать все 4 пункта, по которым ее обвиняли, взамен на 8-месячное тюремное заключение.Данное решение было принято на закрытом судебном заседании над Тамими.Данные условия должны быть одобрены военным трибуналом.Напомним, что на данный момент Тамими уже пятый месяц находится в административном заключении.