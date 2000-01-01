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Обстрел рынка в Дамаске, количество жертв увеличилось до 44 21.03 16:22   MIGnews.com

Обстрел рынка в Дамаске, количество жертв увеличилось до 44

Количество погибших в результате минометного обстрела рынка в районе Кашкул (Дамаск) возросло до 44, об этом сообщают сирийские государственные СМИ

"Количество погибших от обстрела рынка в Дамаске возросло 44", - говорится в сообщении. Директор больницы Мохаммед Хайтам аль-Хусейни сообщил, что большинство жертв - женщины и дети.

Такое количество жертв делает нападение одним из самых смертоносных в столице Сирии с начала семилетней гражданской войны, сообщает Yahoo.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила о 43 погибших, в том числе 11 проправительственных бойцов.

Власти страны обвинили в нападении повстанцев из восточных пригородов Восточной Гуты, где сирийские войска при поддержке ВВС РФ в течение последнего месяца вели масштабное наступление.
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