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flickr/Elliott Brown21.03 13:55   MIGnews.com

Британец умер после похода в кино

Житель Британии скончался после своего похода в кинотеатр "Vue Cinema". Об этом сообщает издание The Telegraph в среду, 21 марта.

Инцидент произошел в британском городе Бирмингем. Мужчина отправился в кино со своей возлюбленной. Во время сеанса парень уронил свой смартфон, который упал между двумя раскладными креслами.

Когда мужчина попытался достать телефон, одно из кресел автоматически сложилось, и подставка для ног ударила его по голове.

Британец застрял, начал паниковать, после чего у него случился сердечный приступ.

Работники кинотеатра и его девушка попытались его вытащить. В итоге сотрудники сломали кресло, чтобы освободить пострадавшего.

Прибывшие медики скорой помощи реанимировали мужчину и доставили в больницу. Однако спустя неделю британец скончался.

Руководство кинотеатра начало внутреннее расследование инцидента.
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