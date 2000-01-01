21.03 12:50 MIGnews.com
Теракт в Самарии: раненный солдат пришел в сознание
Солдат ЦАХАЛа, который был тяжело ранен в результате автомобильного теракта в Самарии, пришел в сознание. Об этом сообщают израильские СМИ в среду, 21 марта.
В течение последних 24 часов его состояние значительно улучшилось, и теперь его жизни ничего не угрожает.
Военный был госпитализирован в критическом состоянии в больницу "Бейлинсон" 16 марта.
Сейчас состояние здоровья солдата ЦАХАЛа оценивается как средней тяжести, и он все еще находится в реанимации.
Напомним, что в результате теракта в Самарии
погибли два солдата и еще двое были тяжело ранены.
На прошлой неделе, палестинец за рулем автомобиля наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, которые патрулировали шоссе №585.
Инцидент произошел между Мево-Дотаном и Хермешем в северной Самарии 16 марта.
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