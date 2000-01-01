Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Теракт в Самарии: раненный солдат пришел в сознание 21.03 12:50   MIGnews.com

Теракт в Самарии: раненный солдат пришел в сознание

Солдат ЦАХАЛа, который был тяжело ранен в результате автомобильного теракта в Самарии, пришел в сознание. Об этом сообщают израильские СМИ в среду, 21 марта.

В течение последних 24 часов его состояние значительно улучшилось, и теперь его жизни ничего не угрожает.

Военный был госпитализирован в критическом состоянии в больницу "Бейлинсон" 16 марта.

Сейчас состояние здоровья солдата ЦАХАЛа оценивается как средней тяжести, и он все еще находится в реанимации.

Напомним, что в результате теракта в Самарии погибли два солдата и еще двое были тяжело ранены.

На прошлой неделе, палестинец за рулем автомобиля наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, которые патрулировали шоссе №585.

Инцидент произошел между Мево-Дотаном и Хермешем в северной Самарии 16 марта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:09
Пенсии срежут ретроактивно, Гистадрут грозит забастовкой
13:55
Британец умер после похода в кино
13:33
Ришон: Столкновения в суде над виновницей гибели девочки  
13:24
Макрон предложил сделать французский "мировым языком"
13:05
Захави Ацбани ушел с радио
12:32
Кац: уничтожение ядерного реактора - чёткий посыл Ирану
12:29
Китай пригрозил ответом, если США начнут торговую войну
12:09
В Польше считают, что в ЕС дефицит демократии
11:38
"Следует отдать должное Ольмерту"
11:25
Взрыв смертника в Кабуле, более 20 погибших
11:11
Facebook за неделю потерял 50 миллиардов долларов
11:05
Илон Маск назвал Израиль технологической державой
10:46
Сеул хочет провести переговоры с Пхеньяном на высоком уровне
10:40
Барак: мне не нравились апокалиптические настроения Ольмерта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus