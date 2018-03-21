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Ришон: Столкновения в суде над виновницей гибели девочки 21.03 13:33   MIGnews.com

Ришон: Столкновения в суде над виновницей гибели девочки

Жесткое столкновение произошло в суде Ришон Ле Циона во время процесса над 27-летней Ор Сеячи - виновницей аварии, в результате которой погибал 16-летняя Лиэль Беллер.





Члены семьи погибшей встретили Сеячи у входа в зал суда проклятиями. Та ответила: “Оставьте меня в покое, я невиновна, пока не доказано обратное!”

Отец Лиэль, Рафи, взорвался: "Ты разрушила наши жизни!", дед покойной закричал: “Ты будешь гореть в аду!”

Судья был вынужден прервать заседание и потребовал, чтобы деда вывели из зала.

В мае 2017 Сеячи проехала на красный свет ан перекрестке у Синема Сити в Ришон ле Ционе. В результате она врезалась в машину, ехавшую на зеленый. Эту машину силой удара выбросило на пешеходный островок и она сбила двух проходивших по нему девочек - Лиэль и ее подругу. На крышу машины упал светофор. Лиэль через четыре дня скончалась в больнице.
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