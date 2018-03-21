21.03 13:33 MIGnews.com

Ришон: Столкновения в суде над виновницей гибели девочки

בני משפחתה של הנהגת הדורסת אור סיהאצ'י ועורך דינה, חסמו בגופם את דלת אולם הדיון בפני חדשות עשר במטרה למנוע סיקור או צילום של הנאשמת. החסימה התרחשה למרות שהשופטת הודיעה שאין דרך למנוע מהתקשורת לצלם באולם כשהיא אינה שם @almazmangisto pic.twitter.com/URLzQmIzIW — חדשות עשר (@news10) March 21, 2018

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