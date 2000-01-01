21.03 09:27 MIGnews.com

Семьи жертв теракта 9/11 подали в суд на Саудовскую Аравию

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В федеральный суд США подан иск от имени родственников 850 погибших и 1500 раненных в результате терактов 11 сентября 2001 года. Заявители обвиняют некоторые благотворительные и государственные учреждения Саудовской Аравии в связях с бывшим лидером "Аль-Каиды" Усамой Бен Ладеном, поэтому намерены судиться с Эр-Риядом, передает "Би-би-си"."Саудовская Аравия была двулична. Перед лицом США и других западных стран она публично выступала как страна, борющаяся с "Аль-Каидой" и терроризмом, и в то же самое время, как детально поясняется в этом документе, действующие от лица саудовского правительства лица предоставляли "Аль-Каиде" весомую материальную поддержку", — говорится в тесте иска.Отмечается, что без поддержки Саудовской Аравии террористам бы не удалось совершить теракт 11 сентября."В результате королевство Саудовская Аравия несет ответственность перед истцами за ущерб, выраженный в гибели и травмах в результате атак 11 сентября", — говорится в документе, однако публично юристы и истцы сумму не называют.