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Израильский беспилотник упал на сирийской территории 21.03 06:38   MIGnews.com

Израильский беспилотник упал на сирийской территории

Телеканал “Хизбаллы” al-Manar сообщил о том, что над территорией Сирии был сбит израильский беспилотник.

Беспилотник упал в районе Самданийя аш-Шаркийя в провинции Кунейтра.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на сирийской территории упал разведывательный беспилотник Рохев Шамаим.

ЦАХАЛ заявил, что обстоятельства падения беспилотника “расследуются”. ЦАХАЛ заявил, что нет оснований опасаться утечки секретной информации в связи с потерей беспилотника.

Ранее в интервью телеканалу Al-Mayadeen президент Сирии Башар Асад прокомментировал инцидент 17 марта, в ходе которого после израильского удара по колонне “Хизбаллы” на территории Сирии ПРО “Хец” сбила выпущенную сирийцами зенитную ракету С-200.

Асад заявил, что “доверяет России”, которая превратилась в “значительный фактор” в стратегическом уравнении региона и может “предотвратить конфронтацию между нами и Израилем”.

Командующий системой противовоздушной обороны ВВС Израиля генерал Цвика Яхимович заявил, что решение сбить сирийскую ракету было оправданным, потому что траектория ее полета угрожала населенным пунктам в Израиле.
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