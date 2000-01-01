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21.03 21:52   MIGnews.com

Франция: арестованы пособники нападавшего в аэропорту Орли

Два человека были задержаны по подозрению в причастности к нападению, произошедшему в аэропорту Орли в Париже в субботу, 18 марта.

Прокуратура Парижа утверждает, что 2 подозреваемых были взяты под стражу в понедельник, 20 марта, и им могут быть выдвинуты предварительные обвинения в причастности к попытке теракта. Личности подозреваемых не разглашаются.

Власти утверждают, что атакующий Зиед Бен Белгасем получил оружие от подозреваемых, а затем напал на солдат в аэропорту Орли, размахивая револьвером и крича, что он хочет убить их и умереть за Аллаха. Другие солдаты расстреляли Белгачема.

Хотя никто больше не пострадал, этот инцидент еще больше потревожил Францию, пребывающую в состоянии чрезвычайного положения после серии атак.
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