21.03 20:29 MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа скончался в долине реки Иордан

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Офицер запаса ЦАХАЛа упал и умер во время работы в долине реки Иордан, как сообщает армия в своем заявлении во вторник, 21 марта.Медики немедленно прибыли на место происшествия, где незамедлительно оказали помощь, однако позже были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.ЦАХАЛ заявил, что выражает соболезнования семье погибшего и будет продолжать оказывать им поддержку в это трудное время.Детали уточняются.