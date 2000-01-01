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Мощный взрыв в столице Сомали | Фото: Thinkstock21.03 17:33   MIGnews.com

Мощный взрыв в столице Сомали

Во вторник, 21 марта, прогремел мощный взрыв в центре сомалийской столицы Могадишо, за которым последовала стрельба, как сообщают местные СМИ.

Согласно последним данным, над местом взрыва поднялось облако дыма, как сообщают свидетели агентства Reuters.

Причина взрыва на данный момент остается неизвестна. Информация о погибших или раненых, а также возможном ущербе, не поступала.

Детали происшествия уточняются.
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