21.03 17:51 MIGnews.com

ШАБАК арестовал главу турецкой гуманитарной группы в Газе

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ШАБАК объявил во вторник, 21 марта, об аресте главы турецкой гуманитарной группы в Газе за предоставление финансирования военному крылу террористической группировки ХАМАС. Отметим, что заявление ШАБАКа может оказать более широкое влияние на отношения между Израилем и Турцией.Служба безопасности и полиция арестовали 39-летнего жителя сектора Газа, Мухаммада Муртаджа, в феврале, когда он пытался уехать из Израиля в поездку, связанную с его позицией координатора Агентства по сотрудничеству и развитию Турции (TİKA) в секторе Газа.Следствие показало, что Муртаджа был завербован ХАМАСом в конце 2008 года, и он сотрудничал с палестинской террористической группировкой, включая отчисления средств, предназначенных для гуманитарных проектов, ХАМАСу.Согласно данным ШАБАКа, Муртаджа также участвовал в боевых учениях и учениях ХАМАСа, изготовлении оружия и взрывных устройств, а также в поисках террористических туннелей. Сообщается, что Муртаджа хранил от имени ХАМАС в своем доме оружие, такое как ручные гранаты и пушки.Более того, он "позволил миллионам шекелей попасть в руки членов военного крыла ХАМАСа во время и после операции "Нерушимая скала". Например, пакеты гуманитарной помощи, пожертвованные TİKA для обездоленного населения в секторе Газа, были предоставлены членам ХАМАСа. Кроме того, когда операция "Нерушимая скала" завершилась, организация финансировала публичное мероприятие, на котором члены ХАМАСа получили стипендии и льготы".Кроме того, ШАБАК обнаружил, что турецкий фонд гуманитарной помощи İHH помог напрямую профинансировать деятельность военного крыла ХАМАСа. В 2008 году Израиль признал İHH террористической организацией из-за поддержки ХАМАСа. В ходе расследования было обнаружено, что Мехмет Кая, координатор отделения IHH в секторе Газа, предоставил лидерам ХАМАС, Исмаилу Хание и Рааду Сааду, деньги из Турции, которые были предназначены для военного крыла ХАМАСа.