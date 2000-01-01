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Израильтянку, вступившую в ISIS, посадили на 4 года | Фото: Thinkstock21.03 14:18   MIGnews.com

Израильтянку, вступившую в ISIS, посадили на 4 года

Израильская арабка из Сахнина Сабрин Забидат была приговорена к четырем годам лишения свободы за решение вместе с мужем и детьми пополнить ряды террористической группировки "Исламское государство".

21 марта Забидат была признана виновной в членстве в террористической организации, незаконном объединении и вступлении в контакт с агентами иностранного государства. Помимо тюремного срока женщина будет вынуждена еще и выплатить штраф в размере 8000 шекелей.

Как уже сообщалось, в июне 2015 года Сабрин, ее муж Висам решили вместе с детьми 6, 4 и 1 года посетить своих родственников в Румынии. Ехать решили через Турцию, где внезапно изменить маршрут и уехали в "Исламское государство" в Сирии. Там, сдав свои израильские паспорта, они разделились - Висам Забидат отправился на идеологические занятия для моджахедов в иракский Мосул, а Сабрин устроилась техником в больницу, где обслуживала камеры видеонаблюдения.

В июле они решили вернуться в Израиль аналогичным путем. Когда им с десятой попытки удалось пересечь турецкую границу, они были задержаны и депортированы в Израиль.

Вынося приговор, судья Авраам Элиаким установил, что своими действиями они "нанесли серьезный ущерб безопасности не только государства и общественности", но и собственным детям, которых вместо школы отправили в зону боевых действий.
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