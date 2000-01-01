21.03 18:22 MIGnews.com

В Белоруссии задержаны готовившие провокацию боевики

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали несколько десятков боевиков, готовивших "провокацию с оружием". Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".По его словам, боевики тренировались с оружием в лагерях, один из которых был расположен в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные – на Украине. Также Лукашенко заявил, что "по-моему, в Литве и Польше" также были лагеря.По словам белорусского президента, финансирование этой деятельности велось из-за рубежа."Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — сообщил он.По его словам, впоследствии общественности представят более широкую информацию.Лукашенко заявил, что о готовящейся провокации предупредила женщина, находящаяся на территории Евросоюза."Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", — сказал он.Отметим, Белоруссия усилила меры безопасности в пунктах пропуска с Украиной.