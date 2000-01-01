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Израильтянина расстреляли и бросили умирать в Огайо | Фото: Thinkstock21.03 11:41   MIGnews.com

Израильтянина расстреляли и бросили умирать в Огайо

Врачи американского города Кливленд, штат Огайо, борются за жизнь 30-летнего израильтянина, которого прошлой ночью обнаружили истекающим кровью на одной из городских улиц.

В полицию о пострадавшем сообщила 60-летняя американка. Она приехала осмотреть арендуемую ею недвижимость и увидела мужчину, лежащего в луже собственной крови. Прибывшие на место врачи "скорой помощи" оказали израильтянину первую помощь и госпитализировали его в отделение интенсивной терапии. На момент прибытия полицейских находился в критическом состоянии и из-за травм был неспособен общаться вербально, но подавал сигналы руками. Имя мужчины не разглашается.

Как сообщил журналистам детектив полиции Кливленда Реджинальд Лэнтон, потерпевший был ранен в ногу и лицо.

Свидетели утверждают, что видели, как после сделанных выстрелов с места происшествия скрылся "подозрительный мужчина". Рядом с пострадавшим гражданином Израиля было найдено оружие, велосипед и окровавленный рюкзак с ноутбуком.
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