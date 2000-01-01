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Вор-неудачник застрял в витрине ограбленного магазина21.03 03:12   MIGnews.com

Вор-неудачник застрял в витрине ограбленного магазина

Французская полиция задержала вора, который застрял в витрине магазина во время ограбления, сообщает Associated Press.

Жандармерия Франции опубликовала в Twitter фото, сделанное стражами порядка, которые задержали подозреваемого. Инцидент произошел в четверг, 16 марта, в городе Молеон-Лишар на юго-западе страны.

"Пьяный ограбил магазин, но застрял в окне и был арестован", - сказано в сообщении.

Подозреваемый при помощи молотка пробил в стекле витрины небольшое отверстие и залез внутрь. Затем он попытался покинуть магазин тем же способом, но сумел выбраться на улицу лишь по пояс.

Чтобы извлечь мужчину, обнаружившим его полицейским понадобилась помощь спасателей.
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