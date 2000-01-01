21.03 16:12 MIGnews.com

Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии

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Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к 19 годам колонии строгого режима Хасана Закаева, соучастника теракта в театральном центре на Дубровке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).Осужденный признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве захвату заложников, покушении на убийство двух и более лиц, а также незаконном хранении оружия.Прокурор просила приговорить Закаева к 23 годам заключения. По данным телеканала "360", сторона обвинения также настаивала на выплате им компенсации жертвам теракта.По версии следствия, осужденный входил в банду Шамиля Басаева. В 2002-м Закаев доставил в Москву оружие и самодельные взрывные устройства (пояса шахида) для террористов, впоследствии захвативших заложников в театральном центре. Сам он признал, что за четыре тысячи долларов перевозил оружие, но утверждает, что не знал, для каких целей его планировали использовать.Закаев скрывался от следствия 12 лет. Его задержали в ноябре 2014 года при попытке въехать в Крым.23 октября 2002 года 40 террористов захватили зал театрального центра на Дубровке в Москве, где шел мюзикл "Норд-Ост", и взяли в заложники 914 человек. Через три дня зрители были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей: 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.Точная причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, примененным спецназом во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.