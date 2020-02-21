21.02 06:48 MIGnews.com

Мы здоровы: израильтяне с лайнера коронавируса в Бен-Гурион

"כולנו שמחים ומאושרים": לנה סמואלוב חוגגת את השיבה לארץ לאחר שבועיים של בידוד בספינת הקורונה ביפן@VeredPelman pic.twitter.com/BrSsalWza7 — כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2020

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Минувшей ночью 11 израильских пассажиров с лайнера Diamond Princess прилетели в Израиль.Речь идет о пассажирах, не заразившихся коронавирусом.Самолет с израильтянами приземлился на изолированном участке аэропорта Бен-Гурион. Пассажиров после этого увезли в больницу Тель Ха-Шомер.Частный самолет с израильтянами приземлился в Бен-Гурион в 04:30, после того, как сделал остановку для дозаправки в Тбилиси.Один из встречавших пассажиров медик MADA рассказывает: "Они сошли с трапа улыбаясь, мы заменили им маски на чистые. Они ухали в больницу через отдельный выезд, в координации с министерством здравоохранения. В Тель ха Шомер они проведут следующие две недели. В больнице им сделали серию тестов. Ни у кого нет жара и других симптомов”.Директор больницы Шиба в Тель- Ха Шомер Ицхак Райс заявил: “Цель - вернуть израильтян к нормальной жизни. Риск заражения очень высок. Мы будем больше знать к полудню”.Прибывшим с лайнера коронавируса, несмотря на то, что они не заражены, придется ближайшие две недели провести в полной изоляции. Даже медицинский надзор за ними будет осуществляться без прямого контакта с медсестрами и врачами: пассажиров попросят каждое утро передавать образцы крови через специальное окошко, и врачи будут их забирать, пользуясь специальными перчатками.Пассажиры не будут вступать в контакт не только с медицинским персоналом, но и друг с другом - каждый будет находиться в изолированном помещении. Им запрещено встречаться друг с другом - за исключением супружеских пар, которые находились в одной каюте во время карантина в Японии.