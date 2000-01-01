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Сторонница ISIS готовила теракты в Лондоне | Фото:21.02 20:27   MIGnews.com

Сторонница ISIS готовила теракты в Лондоне

Британка Сафийя Амира Шейх, которая является сторонницей террористической организации "Исламское государство", призналась в подготовке масштабных терактов в Лондоне.

Об этом сообщает The Times оf Israel.

По словам 36-летней женщины, она участвовала в подготовке терактов в Лондоне и в распространении объявлений террористического характера.

В тексте обвинения сказано, что Шейх участвовала в заговоре по организации атаки в на собор Святого Павла и одну из столичных гостиниц.

Эта женщина поддерживала связь с людьми, которые изготовляли взрывчатку, а также наблюдала за собором для составления плана теракта. Шейх рассказала о своих планах пособникам, которые оказались полицейские под прикрытием. В итоге сторонница ISIS оказалась за решеткой. Приговор ей вынесут в мае.


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