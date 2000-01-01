Сторонница ISIS готовила теракты в Лондоне

По словам 36-летней женщины, она участвовала в подготовке терактов в Лондоне и в распространении объявлений террористического характера.
В тексте обвинения сказано, что Шейх участвовала в заговоре по организации атаки в на собор Святого Павла и одну из столичных гостиниц.
Эта женщина поддерживала связь с людьми, которые изготовляли взрывчатку, а также наблюдала за собором для составления плана теракта. Шейх рассказала о своих планах пособникам, которые оказались полицейские под прикрытием. В итоге сторонница ISIS оказалась за решеткой. Приговор ей вынесут в мае.