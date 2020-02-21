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Экс-министра обороны Украины приговорили к 6 годам колонии 21.02 20:06   MIGnews.com

Экс-министра обороны Украины приговорили к 6 годам колонии

Второй западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии. Суд признал вину обвиняемого по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ" УК РФ.

Сообщается, что поводом для обвинения Гриценко стали его высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах, когда он призывал взрывать российские поезда с боевой техникой и совершать теракты в Москве или Таганроге. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторона обвинения запрашивала для Гриценко девять лет колонии, адвокаты настаивали на оправдании.

Уголовное дело рассматривалось заочно, без участия подсудимого, который находится в Украине и не подлежит экстрадиции согласно украинскому законодательству.


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