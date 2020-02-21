Экс-министра обороны Украины приговорили к 6 годам колонии
Второй западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии. Суд признал вину обвиняемого по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ" УК РФ.
Сообщается, что поводом для обвинения Гриценко стали его высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах, когда он призывал взрывать российские поезда с боевой техникой и совершать теракты в Москве или Таганроге. Об этом сообщает РИА Новости.
Сторона обвинения запрашивала для Гриценко девять лет колонии, адвокаты настаивали на оправдании.
Уголовное дело рассматривалось заочно, без участия подсудимого, который находится в Украине и не подлежит экстрадиции согласно украинскому законодательству.