Известны потери авиакомпаний из-за вспышки коронавируса
Издание The Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (The International Air Transport Association, IATA) подсчитало потери авиакомпаний з-за вспышки коронавируса.
Исходя из отчетов организации, спрос на авиабилеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) снизится на 13 процентов в течение года из-за опасений в связи с эпидемией, что эквивалентно 27,8 миллиардам долларов.
За пределами региона авиакомпании потеряют значительно меньше - около 1,5 миллиарда долларов.