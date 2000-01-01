22.02 03:04 MIGnews.com

Известны потери авиакомпаний из-за вспышки коронавируса

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Издание The Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (The International Air Transport Association, IATA) подсчитало потери авиакомпаний з-за вспышки коронавируса.Исходя из отчетов организации, спрос на авиабилеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) снизится на 13 процентов в течение года из-за опасений в связи с эпидемией, что эквивалентно 27,8 миллиардам долларов.За пределами региона авиакомпании потеряют значительно меньше - около 1,5 миллиарда долларов.