21.02 14:49 MIGnews.com

На израильтянина напали в долине реки Иордан

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На израильтянина напали за пределами израильского города Мевоот-Йерихо в долине реки Иордан в пятницу днем, 21 февраля.На 20-летнего мужчину напали жители Палестинской администрации, которые скрывали свои лица. Их сопровождала группа радикальных левых активистов, в том числе Арик Ашерман, а также активист и соучредитель американского происхождения из организации "Раввины за права человека".Во время нападения жертва получила травмы головы и находится в состоянии от легкого до умеренного.Сотрудники службы экстренной помощи MDA были вызваны на место происшествия и оказали помощь пострадавшему, а затем эвакуировали его в медицинский центр в Иерусалиме.Адвокат Хаим Блейхер из организации Хонену, работающий от имени жертвы, в пятницу опубликовал заявление: "Террористическая деятельность, кульминацией которой стало покушение на фермеров и сопровождается и поддерживается радикальными активистами левого толка, является террористическим актов во всех смыслах этого слова.""Мы призываем полицию и силы безопасности привлечь виновных к ответственности, а также левых активистов, которые помогали нападавшим и работали с ними.""Мы призываем министра обороны Нафтали Беннетта принять более активные меры против тех радикальных левых активистов, которые время от времени работают над усилением терроризма и которые представляют прямую угрозу для жителей Иудеи и Самарии."