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Новый случай заражения коронавирусом в Италии | Фото:21.02 14:21   MIGnews.com

Новый случай заражения коронавирусом в Италии

Итальянский гражданин дал положительный результат на коронавирус, говорится в заявлении региона Ломбардия рано утром в пятницу, 21 февраля.

По словам представителей региона, 38-летний мужчина был госпитализирован в больницу в северном городе Кодоньо. Дальнейшие медицинские обследования еще продолжаются.

Это четвертый случай, подтвержденный в Италии после двух китайских туристов и еще одного итальянца.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Израиле был зарегистрирован в пятницу утром, 21 февраля, после возвращения израильтян с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает издание Arutz Seva.


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