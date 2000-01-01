Новый случай заражения коронавирусом в Италии

Итальянский гражданин дал положительный результат на коронавирус, говорится в заявлении региона Ломбардия рано утром в пятницу, 21 февраля.
По словам представителей региона, 38-летний мужчина был госпитализирован в больницу в северном городе Кодоньо. Дальнейшие медицинские обследования еще продолжаются.
Это четвертый случай, подтвержденный в Италии после двух китайских туристов и еще одного итальянца.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Израиле был зарегистрирован в пятницу утром, 21 февраля, после возвращения израильтян с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает издание Arutz Seva.