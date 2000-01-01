21.02 13:12 MIGnews.com

Первый случай коронавируса в Израиле

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Первый случай заражения коронавирусом в Израиле был зарегистрирован в пятницу утром, 21 февраля, после возвращения израильтян с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает издание Arutz Seva.В пятницу министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что у одного из одиннадцати израильских граждан, вернувшихся домой с "лайнера коронавируса" у берегов Японии был диагностирован коронавирус.Инфицированная пассажирка находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-а-Шомере, Рамат-Ган, в центральной части Израиля.Всем одиннадцати израильтянам, получившим разрешение вернуться в Израиль, было приказано оставаться в карантине в Медицинском центре Шиба в течение двух недель.