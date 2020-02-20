Авианалет РФ в Сирии: Турция заявила о потерях

В результате авиаудара по позициям ВС Турции в сирийской провинции Идлиб в четверг, 20 февраля, погибли двое турецких военнослужащих, 5 получили ранения, заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
"По данным источников в Идлибе, ликвидировано более 50 военных режима Асада. Уничтожено 5 танков, 2 БТР, 2 военных пикапа и 1 САУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Вскоре после того, как протурецкие силы начали свою атаку в четверг, ВВС России нанесли ряд разрушительных авиаударов по восточному Идлибу, в результате чего было уничтожено десяток транспортных средств и танк, пишет TheMoscowTimes.
Вскоре после авиаударов со стороны России Министерство обороны Турции заявило о гибели двух своих солдат во время авиаудара в Идлибе. В то же время ведомство не уточнило, кто нанес удар.