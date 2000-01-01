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Убийца из Ханау хотел уничтожить евреев | Фото:21.02 10:42   MIGnews.com

Убийца из Ханау хотел уничтожить евреев

Стрелок, убивший 10 человек в немецком городе Ханау, придерживался крайне правых экстремистских взглядов. Он заявлял, что хочет уничтожить людей из Азии, Северной Африки и Израиля, пишет Аруц Шева.

Полиция в Ханау сообщила, что стрелок, идентифицированный в новостях как Тобиас Р., 1977 года рождения, и его мать были найдены мертвыми ранним утром в четверг в его доме, вскоре после того, как он сообщил о стрельбе в двух барах. Среди погибших было несколько граждан Турции, а также один боснийец и один поляк.

По сообщениям немецких СМИ, стрелок оставил за собой видео и манифест на 24 страницах, в которых он сказал, что некоторые народы "должны быть полностью уничтожены".

В своем заявлении в четверг утром Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, сказал, что он обеспокоен "безопасностью меньшинств в Германии и тех, кто стремится помочь им".

Немецкие СМИ сообщили, что манифест был написан в январе и был задуман как "сообщение немецкому народу" и объявление войны. В их неподтвержденных сообщениях говорится, что он обвинял "некоторых людей в моей стране" в том, что "у нас сейчас есть народы, расы или культуры, которые разрушительны во всех отношениях".

На прошлой неделе Тобиас Р. также, как сообщается, разместил на YouTube видео, в котором содержатся теории заговора о тайных силах, управляющих как Соединенными Штатами, так и Германией, и выражения ненависти, направленные против арабских и турецких мигрантов.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая отменила ряд поездок после стрельбы в Ханау, заявила в четверг в публичном обращении: "Расизм - это яд. Ненависть это яд. И этот яд существует в нашем обществе и ответственен за слишком много преступлений."


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