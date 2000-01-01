Пресс-секретарь иранского органа по выборам рад санкциям
Представитель иранского органа по наблюдению за выборами заявил, что для него большая честь быть внесенным в черный список США, когда он и пять членов Совета стражей попали под санкции за предотвращение свободных и справедливых выборов в Исламской Республике.
"Это делает нам честь, когда нас наказывают враги нашего народа... Для меня большая честь быть санкционированным Америкой", - сказал Абасали Кадходай, пишет Reuters.
Министерство финансов США ввело санкции против членов Совета стражей и его комитета по надзору за выборами за их роль в запрете нескольких тысяч кандидатов баллотироваться на парламентских выборах в пятницу.