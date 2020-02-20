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Турция хочет вооружится ЗРК Patriot для защиты Идлиба от РФ 21.02 10:15   MIGnews.com

Турция хочет вооружится ЗРК Patriot для защиты Идлиба от РФ

Турция попросила Соединенные Штаты, союзника по НАТО, разместить две ракетные системы Patriot вдоль ее южной границы с Сирией, рассказал турецкий чиновник в Анкаре.

Целью ракетных систем Турция назвала сдерживания ударов российских военных внутри провинции Идлиб, где за последние две недели были убиты десяток турецких солдат, говорится в материале.

По информации Bloomberg, на прошлой неделе Турция обратилась с этой просьбой к американскому послу в Сирии Джеймсу Джефри, однако они еще не получили ответа от Вашингтона.

Если система Patriot будет размещена в провинции Хатай, Турция могла бы развернуть свои истребители в Сирии с целью сдерживания сирийских и российских ВВС.


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