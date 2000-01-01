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Турция проигнорировала патрулирование с РФ в Сирии 21.02 10:20   MIGnews.com

Турция проигнорировала патрулирование с РФ в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что турецкие военные вновь не явились на совместное патрулировании на севере Сирии, пишет пресс-служба.

Как отмечается в пресс-релизе Минобороны РФ, в связи с этим "подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование" в провинциях Хасеке и Алеппо. Мероприятия прошли без происшествий.

Напомним, что первый раз Турция проигнорировала патрулирование 3 февраля. Затем 17 февраля Турция возобновила свое участие, но уже на следующий снова прекратила.


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